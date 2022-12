"Íntimo y variado", así describió Shakira su nuevo disco

Han pasado ya tres años desde que Shakira se convirtiera en uno de los fichajes estrella del rapero Jay Z para su firma de representación de artistas, Roc Nation, pero eso no ha conseguido aliviar todavía la "tensión" que siente el intérprete cuando tiene que lidiar directamente con una de sus clientas más conocidas. Tanto es así, que la propia colombiana revela que, en lugar de actuar como su "jefe", el marido de Beyoncé siempre deja que sea ella quien lleve la voz cantante.

"Jay Z no se comporta como un jefe normal, sino como el mánager que me ayuda en todo lo que necesito. A pesar de las apariencias, es un tipo muy relajado, tranquilo e incluso un poco tímido cuando le conoces de forma más personal. A veces se queja y me dice que genero demasiada tensión porque soy muy energética, sobre todo porque no paro de dar órdenes a unos y a otros", confesó la intérprete al diario The Sun.

Tras varios meses de impaciente espera en los que solo ofreció dos sencillos como adelanto, 'Can't Remember To Forget You' y 'Empire' , la diva de la música presentó ayer jueves en Barcelona su nuevo trabajo discográfico, 'Shakira', de la mano del apuesto futbolista Gerard Piqué y acompañada por buenos amigos, como el defensa del FC Barcelona Carles Puyol y su pareja Vanesa Lorenzo. Al sentirse en la ciudad condal como en su "propia casa", no sorprende que la artista sacara su lado más familiar y agradeciera a sus suegros, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, la inestimable ayuda que le prestaron durante todo el proceso de grabación del disco.

"Montse y Joan son los mejores suegros del mundo. No hubiera podido hacer este álbum sin ellos y tengo que agradecerles que cuidaran tan bien de Milan mientras mamá y papá estaban trabajando" , se sinceraba durante la presentación.

La estrella del pop se siente orgullosa de haber lanzado al mercado su disco "más personal y más ecléctico" hasta la fecha, ya que además de mezclar géneros tan variados como el reggae, rock, country y un sinfín de ritmos caribeños, Shakira ha tenido la oportunidad de hablar en cada canción de aquellos temas que forman parte esencial de su vida, como de los "dos catalanes" que más quiere en este mundo.

"Este disco está muy cerca de mi corazón y refleja la mejor etapa de mi vida. Es sincero, honesto y ecléctico; sin duda el más personal que ha salido de mis entrañas. Cada canción es diferente y responde a un sentimiento diferente. También son variados los géneros y pruebo un poquito de todo aquello que me gusta. Y por supuesto, no podía olvidarme de rendir homenaje a los dos catalanes más importantes que me hacen feliz todos los días" , aseguró en referencia a Gerard Piqué y su hijo Milan, a quienes dedica los temas '23' y 'The One Thing', respectivamente.