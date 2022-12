Integrante de Black Eyed Peas casi pierde la vida en la piscina

El líder de los Black Eyed Peas no ha tenido reparo en compartir públicamente la forma en que estuvo a punto de morir cuando solo era un niño, una traumática experiencia de la infancia que tuvo lugar cuando se lanzó a una piscina sin ni siquiera haber aprendido a nadar. A pesar de las advertencias de su madre Debra, el ahora cantante no se lo pensó dos veces y saltó al agua con determinación y rapidez, la misma que le llevó instantes después a ahogarse y quedar inconsciente.

"Cuando era pequeño, nada me daba miedo y la piscina era algo que me atraía mucho. Le dije a mi madre Debra que si podía aprender a nadar en ese momento preciso y ella me prohibió expresamente que saltara al agua. En el instante en que me dijo 'no' decidí meterme en el agua de un salto y ya no recuerdo nada más. Era la primera vez que estaba en una piscina y no tenía ni idea de lo que debía hacer. Me sumergí bajo el agua y ahí me quedé durante unos tres o cuatro minutos", confesó Will. i. am al diario británico Daily Mirror.

Afortunadamente para él, en los alrededores se encontraba un avispado chico que se percató del riesgo que corría su vida y le sacó rápidamente a la superficie. Tras serle realizadas las maniobras de respiración asistida, el joven Will. i.am fue trasladado al hospital con celeridad y fue allí donde aprendió una de las mejores lecciones que le ha dado la vida.

"Nunca hagas nada que no deberías estar haciendo. Esa fue la enseñanza que me dejó tan dura experiencia. Tuve suerte de que en la piscina se encontraba un chaval mayor que actuó con rapidez y me hizo el boca a boca para devolverme a la vida. Ya en el hospital, estuve reflexionando mucho y me di cuenta de que tenía que ser más obediente con mi madre. Casi pierdo la vida en ese accidente, menudo disgusto le di a mi madre y a mis tíos", explicó el vocalista al mismo medio.



Por: Bang Showbiz