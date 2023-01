¡Increíble! Juan Pablo II bendijo a Emilio Estefan en un baño de hombres

El productor musical Emilio Estefan puede presumir de haber recibido la bendición del fallecido papa Juan Pablo II en uno de los lugares más pintorescos que nadie se pueda imaginar: un baño de caballeros. Después de la actuación que su mujer Gloria ofreció para el pontífice en 1995 en el Vaticano, Emilio y ella se unieron al grupo de personas que esperaban para conocer a Juan Pablo II durante la recepción oficial, pero de repente él sintió unas terribles ganas de ir al baño y allí fue cuando se produjo el inesperado encuentro.

"Emilio dijo que se escabulló rápidamente hacia el servicio para no perderse la llegada del papa. Pero resulta que se encontró con él en el baño de caballeros. Nos contó que le dijo: 'Dios te bendiga'", reveló una fuente al periódico New York Post tras charlar con el productor en el centro 92Y de Nueva York este lunes.

El pasado mes de septiembre el matrimonio Estefan volvió a encontrarse con la alta cúpula del Vaticano cuando Gloria cantó frente al actual papa Francisco en el Madison Square Garden y, aunque no era la primera vez que la intérprete se encontraba en una situación parecida, no puedo evitar ponerse increíblemente nerviosa.

"Si no te pones nerviosa antes de presentarte frente a mucha gente, sobre todo cuando el papa está presente, entonces es que hay algo que no funciona bien en tu cabeza. Es que no eres humano o algo por el estilo", aseguraba Gloria a 'Entertainment Tonight'.

Por: Bang Showbiz