Increíble: este es el secreto mejor guardado de George Clooney en su matrimonio

La clave del éxito del matrimonio de George Clooney y su mujer Amal es no pasar demasiado tiempo separados a pesar de que sus respectivas carreras profesionales les obligan a viajar constantemente.

"Hacemos FaceTime, pero lo más importante es intentar no pasar demasiado tiempo separados y hacerlo lo mejor que puedas. Pasamos mucho tiempo juntos. No dejamos que pasen demasiados días sin vernos. Por el momento hemos sido capaces de arreglárnoslas. Hemos sido capaces de manejarlo todo a pesar de mi trabajo, del suyo y de todas las cosas que hacemos entremedias", explicó Clooney al Daily Mirror.

Aunque ahora el intérprete no podría ser más feliz junto a Amal, lo cierto es que proponerle matrimonio a su mujer fue uno de los mayores desafíos de su vida tanto a nivel emocional como físico, ya que tuvo que esperar 25 minutos de rodillas a que ella le respondiera.

"Me arrodillé y le dije: 'No podría imaginarme pasar el resto de mi vida sin ti'. Y siguió mirando el anillo y mirándome a mí mientras decía: 'Oh, Dios mío'. Y ahora lo sabemos porque sonaba una lista de reproducción así que sabemos cuánto tiempo se tomó [para responder] y fueron como 25 minutos, ¡25 minutos! Al final le dije: 'Mira, espero que la respuesta sea un sí, pero necesito una respuesta. Tengo 52 años y podría romperme la cadera muy pronto'. Y me dijo: 'Oh, sí'. Funcionó muy bien", explicaba recientemente el actor en el programa de Ellen DeGeneres.

