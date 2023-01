!Increíble! Daniel Craig le dio una paliza a un hombre por tocar a su novia

Aunque el actor Daniel Craig no se considera una persona violenta, en una ocasión protagonizó una pelea en un bar en Francia porque un hombre le tocó el trasero a su entonces novia.

"Siempre interpreto a tipos duros, pero yo no soy así. Siempre se me ha dado bien evitar las peleas. Pero ver a alguien mirando a mi chica de la forma equivocada siempre me ha enfadado. Todavía me pongo celoso, pero no tanto como antes. Una vez estaba en un bar en Francia y un tipo tocó a mi chica. Salí disparado hacia él y básicamente le levanté por los aires. Pero a día de hoy prefiero discutirlo discretamente", explicó el intérprete en el programa 'The Radio 1 Breakfast Show with Nick Grimshaw'.

Daniel intenta proteger todo lo posible su vida privada, evitando hablar de ella públicamente.

"Estoy enamorado, soy feliz. Y eso es todo lo que estoy dispuesto a compartir", añadió.

Sin embargo, su mujer Rachel Weisz sí se muestra un poco más abierta sobre su matrimonio, bromeando incluso sobre lo mucho que le gustan los objetos promocionales sobre su marido.

"¿Conoces esos parasoles que ponen 'Señora de Daniel Craig'? Pues yo tengo uno. No lo utilizo todo el tiempo, pero si a veces", reveló la actriz en el programa 'The Graham Norton Show'.

Por: Bang Showbiz