¡Increíble! Así calmó sus nervios Penélope Cruz antes de ganar el Óscar

Además de ser una de las intérpretes extranjeras más queridas en Hollywood, Penélope Cruz ostenta el honor de ser la única actriz española que ha ganado un Óscar, en la ceremonia de 2009 por su trabajo en la película de Woody Allen, 'Vicky Cristina Barcelona', un momento de su carrera que la madrileña vivió con el estómago lleno ya que antes de llegar a la alfombra roja se comió un buen plato de lentejas para evitar los posibles desmayos que pudieran ocasionarle el hambre y la tensión durante la gala.

"Los nervios empiezan cuando te estás preparando y te están poniendo el vestido. Te acuerdas de que no has comido y piensas que te vas a desmayar de hambre, y tampoco has bebido agua en ocho horas... Yo siempre hago algo raro. Por ejemplo, ese día me puse a comerme un plato de lentejas ya vestida, que no te puedes manchar nada. En ese momento pensé: 'Necesito las lentejas, necesito energía y fuerza'. Mi categoría fue la primera de la noche, cosa que agradecí, porque si no te tienes que sentar dos horas sin poder respirar, sin saber si has ganado o no...", recordó divertida la artista en el programa de televisión 'El Hormiguero'.

No obstante, aunque la actriz se las arregló en aquella ocasión para disfrutar de la gastronomía española, Penélope se ha resignado a deleitarse con el embutido ibérico únicamente cuando visita España después de vivir unas cuantas experiencias desagradables en los aeropuertos estadounidenses, al intentar introducir a escondidas paquetes de jamón en el país.

"He intentado llevarme muchas veces y me metí en muchos problemas, eran horas de espera en el aeropuerto, así que lo dejé. Te lo quitan y por poco te meten en un calabozo. En Estados Unidos no puedes pasar jamón ni nada, hay unos cuantos que lo hemos hecho y a todos nos han pillado. No compensa el tiempo que te tienen allí esperando...", reconocía la intérprete.

El regreso triunfal a la televisión española de la actriz se ha producido para promocionar el documental 'Uno entre cien mil', realizado junto a la fundación del mismo nombre, que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a niños con leucemia. Durante la emisión del programa, la página web de la fundación se colapsó debido a todas las donaciones que se registraron gracias al llamamiento de Penélope a todos los espectadores, pidiéndoles que aportaran su granito de arena.

A pesar de lo relajada que se mostró en todo momento a lo largo de la entrevista, Penélope esquivó con su peculiar encanto todas las preguntas relacionadas ínfimamente con su vida personal junto a su marido Javier Bardem, al que solo se refirió de manera velada al confesar que no tira las camisetas viejas del actor, sino que las recicla.

"Las camisetas grandes y viejas que no me valen y están rotas [de Javier] no las tiro, me las quedo yo porque ya son 'vintage'", bromeaba la de Alcobendas.