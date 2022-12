Iker Casillas se estrena en Twitter y recibe numerosas críticas

A pesar de que el portero del Real Madrid Iker Casillas lanzó ayer con especial ilusión su nueva cuenta de Twitter, las críticas no cesaron de llegar a su recién estrenado perfil virtual desde el primer tuit, en forma de increpantes mensajes.

"Hola amigos, espero que disfrutéis con la nueva comunidad de Iker. Apuntaos en nuestra web para poder ganar fantásticos premios", se podía leer en el primer tuit escrito desde la cuenta Iker Casillas World, que pronto recibió la contestación de sus críticos al grito de 'Topo' -apodo que recibió supuestamente por filtrar información del Real Madrid a la prensa durante la etapa de José Mourinho en el club.

"Sigue a Casillas si quieres saber las alineaciones de los partidos antes que nadie. Yo ya tengo bloqueado al Topo", comentó un usuario siguiendo el hilo iniciado por otros internautas que no dudaron en pedir al guardameta que abandonara la popular red social pocos minutos después de iniciarse en el mundo de Twitter: "¡Topo, vete ya!", "¡Pírate Topo!".

Unos hirientes comentarios que por el momento no han recibido contestación alguna por parte del portero -actualmente concentrado con la selección española-, pero sí de dos fervientes seguidoras que no dudaron en defender a su ídolo futbolístico ante los ataques de varios internautas escudados en el anonimato que proporcionan las redes sociales.

"La gente que lo insulta es estúpida. Son pocos los inteligentes que entienden que es el mejor. Dejen al mejor portero del mundo tranquilo", escribió una fan tratando de zanjar la polémica, al igual que otra seguidora: "Es una lástima que os creáis más madridistas por insultar a Iker. Mientras lo hacéis, él cada vez es más feliz".

Pero aunque esta vez decidiera no rebatir las críticas no se mostró tan cauteloso hace unas semanas, cuando cargó en Instagram contra varios seguidores que lo atacaron a través de una fotografía destinada a Sara Carbonero, con la que el portero le deseaba suerte en su nuevo blog 'Cuando nadie me ve' de la revista ELLE.

"¡Sé un poco más respetuoso, majete! Seguro que tu padre y tu madre te enseñaron buena educación", contestó visiblemente alterado Iker Casillas en su perfil virtual a un usuario que había pedido su retirada futbolística; mensaje que fue posteriormente eliminado.

En aquella ocasión el portero desató toda su rabia, llegando incluso al insulto a la hora de responder a otro de los seguidores que comentaron la citada instantánea con el único objetivo de molestar a la mediática pareja.

"¡Tus padres no tienen la culpa de tener un hijo tan impresentable! Seguro que te han enseñado algo de educación", espetó el deportista.

