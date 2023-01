Iggy Pop no quiere perder el dinero que ha acumulado porque le aterra ser pobre

Una de las cosas que más preocupa al rockero Iggy Pop es no ser capaz de administrar bien sus finanzas y acabar arruinado en una residencia de ancianos sin poder costearse lo que le quede de vida.

"Lo que siento es que voy gastármelo todo. Me imagino en una pequeña residencia con otros vejestorios vestido con una bata de franela agujereada esperando que venga alguien. Hace quince años, mi contador me decía: 'Nunca serás pobre, no te preocupes'. Pero me preocupo. Me preocupo constantemente. Me vuelve loco", cuenta Iggy en una entrevista a The Guardian.

Sin embargo, el cantante estadounidense cree que ese miedo se traduce en cosas buenas en lo musical.

"Houellebecq tiene una gran frase que dice: 'El dinero es una excelente motivación para una gran obra de arte'".

El músico Josh Homme, colaborador de Iggy y quien participaba también en la entrevista conjunta, coincide en la importancia de tener ingresos, ya que a la hora de hacer música promueve la creatividad.

"Mientras tener dinero fomente que te arriesgues es algo bueno para la música. La seguridad equivale a la muerte. Si llegas a cierto estatus, edad o situación económica, la gente juega sobre seguro, pierden el norte, se dejan, se copian a sí mismos. Están asustados. Dicen: 'Solo toco blues'. Y yo me quedo como: '¿Qué? ¿Por qué?'", explicó Homme.

