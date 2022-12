Iggy Azalea sufre una disfunción temporomandibular

La rapera de 24 años Iggy Azalea ha revelado que sufre una disfunción temporomandibular, un trastorno que puede ser causado por el estrés y que a los que lo padecen les restringe el movimiento de la boca, dificultando el habla y la ingesta de alimentos.

Pero a pesar del diagnóstico, Iggy se encuentra positiva y va a hacer todo lo posible por mejorar, tal como afirmó en su cuenta de Twitter:

"El mes pasado me diagnosticaron disfunción temporomandibular, lo que no es nada bueno... No creo que la medicina occidental sepa cuánto afecta el estrés mental a nuestro cuerpo. Creo que esto ha sido uno de los factores detonantes. Voy a esforzarme mucho en cuidarme en 2015, dejaré a un lado todos los problemas y no me enfadaré. Esta es mi pequeña actualización y mensaje. Cuida de tu cuerpo y tu mente en el nuevo año".

La cantante de 'Black Widow' también aseguró a sus fans que la condición no afectará a su carrera musical, de hecho en unos días volverá al trabajo.

"No creo que [mi dolencia] me impida hacer todo lo que quiero hacer pero me ha hecho darme cuenta de que es importante cuidarse. La semana que viene volveré a trabajar en mi segundo disco. Tengo muchas ganas de ponerme a ello", tuiteó.

En 2014 Iggy se vio envuelta en varias 'riñas' públicas. Eminem amenazó con violarla en su canción 'Vegas' y Snoop Dogg se burló de su imagen en las redes sociales, aunque este más tarde se disculpó tras pedírselo T.I. , mentor de Iggy.