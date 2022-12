Iggy Azalea entra en cólera al ver arruinada su colección de zapatos

Si hay algo que la cantante Iggy Azalea no puede soportar es la visión de unas sandalias conjuntadas con un par de calcetines, especialmente si las ha diseñado ella. Así que no resulta extraño que haya sufrido un ataque de ira al descubrir la existencia de unas fotografías pertenecientes a la campaña publicitaria de su última colaboración con la marca Steve Madden en las que las modelos lucen medias blancas hasta la rodilla con los zapatos que ella misma ha creado.

"Steve Madden, has arruinado la intención creativa al añadir esas horribles fotografías extras en cuya creación yo no participé. Trabajé muy duro en el proceso creativo tanto de los zapatos como de los reportajes fotográficos en los que participaba y aparecía. Siento que han sido contaminados por esas horribles imágenes que Steve Madden decidió crear y publicar sin mi consentimiento", escribió Iggy en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, unas horas después la estrella decidió eliminar los polémicos tuits e intentar calmar las aguas asegurando que se siente muy "orgullosa" de su colaboración con la compañía de zapatos y de la campaña publicitaria a la que sí ha dado su visto bueno, de la que compartió una serie de fotos en sus redes sociales.

"Para que quede claro, me encantan estas imágenes [de la campaña oficial], forman parte de la sesión fotográfica que dirigí para la campaña de Steve Madden. Me siento muy orgullosa de los zapatos que hemos creado juntos, así como de las imágenes que he estado esperando para poder enseñaros. Por lo que me mosqueé en Twitter no fue por estas imágenes, sino por otras diferentes, en cuya creación no formé parte y que sentía que no reflejaban mi visión y la intención de la colección. Soy artista y por tanto extremadamente apasionada y a veces también [me vuelvo] loca porque me importa mucho toda esta mi**da. ¡Adoro a Steve y lo sabe! Los artistas chocamos a veces, pero no significa que no me guste su marca", aseguró en su perfil de Instagram, añadiendo eso sí, la simpática coletilla: "¡Simplemente no soporto ver unas sandalias de neopreno estilo Jesucristo [combinadas] con calcetines!".