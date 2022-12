Iggy Azalea despierta antipatías en su nuevo trabajo

La rapera Iggy Azalea es la nueva presentadora del programa de MTV sobre moda 'House of Style', un trabajo que haría feliz a otras muchas artistas, pero que no parece que haya tenido el mismo efecto en la australiana, quien no supo mostrar la mejor de sus caras durante la grabación del espacio televisivo en la tienda Versace de Beverly Hills (California) el pasado 9 de agosto.

"Iggy llegó con su séquito y ni siquiera se quitó las gafas de sol en todo el tiempo que estuvimos grabando en la tienda. Tuvo el ceño fruncido todo el tiempo. Era imposible verla sonreír a menos que las cámaras estuvieran encendidas, y cuando se apagaban volvía a enfurruñarse", señaló un testigo presencial a la revista The Hollywood Reporter.

La rapera siguió haciendo gala de su gesto serio al abandonar el local, donde esperaban un grupo de admiradores.

Quien se mostró mucho más amable fue la invitada al programa de ese día, Jennifer Lopez, que conquistó a todo el equipo de 'House of Style' con su simpatía.

"Jennifer Lopez era todo sonrisas, saludaba a todo el mundo del equipo, les estrechaba la mano y hacía todo lo que ellos necesitaran que hiciera", apuntó el mismo informante.