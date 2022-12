Idris Elba se ‘pelea’ con el acento de Nelson Mandela

Aunque el actor británico aseguró en su momento que no tenía intención de hacer un retrato fiel del expresidente sudafricano en ‘ Mandela, del mito al hombre’ , Idris Elba reconoce que una de las tareas más complicadas que tuvo que afrontar en el set de rodaje fue la de emular el marcado acento del histórico líder político, lo que constituía a su juicio un trabajo imprescindible para dotar de cierto realismo a su personaje.



“La verdad es que me tenía muy frustrado cuando empezamos a grabar, porque no era capaz de hablar de tal forma que la gente me asociara con Nelson Mandela . Tuve que practicar hasta la extenuación para poder imitar su acento a la perfección. Con el tiempo entendí que Mandela tenía una forma muy particular de hablar debido a las características de su idioma tradicional, el de la tribu xosa, y eso explica que me peleara constantemente con su dialecto para poder dominarlo”, explicó el intérprete al diario The Daily Telegraph.



Otra de las características que más le impresionaron del discurso de Mandela tiene que ver con las “largas pausas” que hacía el mandatario a la hora de hablar en público, una técnica infalible para que los receptores asimilen rápidamente el mensaje que el propio Idris Elba ha querido adoptar en su vida cotidiana.



“Esas pausas tan largas que hacía Mandela cuando daba un discurso estaban llenas de significado y de emoción, pero también ayudaban a la gente a procesar todo lo que estaba diciendo. Creo que ese es otro de los rasgos identificativos de Mandela, y uno que ahora he incorporado a mi propia vida.



Hablar de forma relajada y sin estridencias puede ser muy útil”, indicó el intérprete antes de revelar que el escaso parecido físico que mantiene con el fallecido mandatario le sumió en una gran inseguridad antes de empezara rodar. "Al final me dijeron que lo importante era proyectar el espíritu del personaje , que la caracterización física es un aspecto secundario", sentenció.



