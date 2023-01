Idris Elba nunca hubiera imaginado ser telonero de Madonna

Hace unos días el actor Idris Elba actuó como DJ antes de la actuación que Madonna dio en Berlín (Alemania) dentro de su gira 'Rebel Heart Tour', si bien nunca se hubiera imaginado que terminaría formando parte del espectáculo de la reina del pop, de hecho, la propuesta le llegó estando relajadamente en casa.

"Esta es la historia: estaba sentado en mi casa un domingo en zapatillas, el teléfono sonó y era su mánager, que me dice: 'Escucha, a Madonna le encantaría que hicieras de DJ el martes en Berlín'. Y yo estaba como: '¿Qué?'. Me llamó luego y yo le dije: 'Estás bromeando'. Y ella respondió: 'No, de verdad, ¿te interesa el trabajo?'. Y mis amigos me decían: 'No digas que no a Madge, tienes que hacerlo, tienes que hacer ese trabajo'. Así que terminé yendo a Berlín ¡y haciéndolo!", explicó el actor durante su aparición en el programa británico 'The Jonathan Ross Show'.

A Idris le gusta hacer de DJ porque siente que le devuelve a la realidad y le aleja del ficticio mundo de Hollywood.

"La verdad es que es mi botón de reinicio. Puedo ser actor y recibir mucho cariño por ello, pero eso te puede llevar a quedar flotando en una nube. Cuando pinchas discos para 17.000 personas a nadie le importa que salieras en 'Absolutely Fabulous', a nadie le importa que seas actor; pon tu música y sé bueno. Eso es lo que me hace tener los pies en la tierra. Es como si me reiniciara", señaló.

Pero además de ser uno de los actores y DJs más demandados, Idris ha puesto ahora su punto de mira en la moda, creando su propia colección otoño-invierno para Superdry.