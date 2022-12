Ian Thorpe no conocía a Ricky Martin antes de hacer pública su homosexualidad

El nadador australiano Ian Thorpe ha salido una vez más al paso de los rumores sobre su supuesta relación con Ricky Martin para asegurar que lo único que les une es una "buena amistad" que surgió exclusivamente después de que decidiera revelar públicamente su homosexualidad, ya que hasta entonces ni siquiera conocía al cantante portorriqueño por mucho que este hubiese residido largas temporadas en su país natal debido a su papel de juez en la edición australiana del concurso 'La Voz'.

"No es verdad, no estoy viendo a nadie en este momento. Y ni siquiera éramos amigos cuando salí del armario. He hablado con él unas cuantas veces y eso es todo. Es un gran tipo, pero nunca nos hemos visto en persona", aseguró el deportista a la edición australiana de la revista GQ, que acaba de otorgarle el premio al hombre más influyente del año, en cuya gala de entrega celebrada este jueves en Sídney aseguró a la revista Confidential admirar profundamente a Ricky: "Somos colegas, es un hombre muy bueno".

Después de que Thorpe confesara "no ser heterosexual" en una entrevista televisiva, no tardaron en saltar las especulaciones sobre la posibilidad de que Ricky no hubiese sido únicamente una inspiración y un ejemplo para el nadador, sino la razón de que se decidiera a hablar públicamente de su sexualidad al estar manteniendo una relación él.

Sin embargo, el portorriqueño se negó a comentar dicha posibilidad, limitándose a felicitarle repetidamente por su "valentía" sin entrar a aclarar si se trataba o no de su nueva pareja sentimental.

"Me alegro inmensamente de que por fin pueda hablar de su felicidad, y eso es todo lo que me gustaría comentar acerca del tema", declaraba el ídolo latino el pasado mes de julio durante un acto promocional del concurso australiano 'La Voz' en Melbourne.