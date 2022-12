Ian Somerhalder se casa con Nikki Reed

El actor de 'Crónicas Vampíricas' Ian Somerhalder y la actriz de la saga 'Crepúsculo' Nikki Reed han contraído matrimonio este domingo, tal y como confirman las fotografías del enlace que se han filtrado a través de las redes sociales.

En dichas imágenes se puede ver a la intérprete -que anteriormente estuvo casada con el cantante y compositor Paul McDonald- enfundada en un vestido de encaje y manga larga y a su ya marido luciendo un traje y una camisa blancos.

El propio Ian -que en el pasado mantuvo una relación sentimental con su compañera de serie Nina Dobrev- pareció confirmar la noticia sobre su boda, que habría tenido lugar en su pueblo natal de Luisiana (Estados Unidos), en su cuenta de Twitter al publicar el mensaje: "La mañana más bonita del mundo...".

La pareja, que se comprometió el pasado enero tras apenas seis meses juntos, ha compartido con todos sus fans a lo largo de las últimas semanas los preparativos para su gran día, que han incluido muchas horas de gimnasio e intensas sesiones de levantamiento de pesas.

La buena química que existe entre los recién casados no ha pasado desapercibida a sus más allegados, incluyendo la compañera de reparto del actor, Kat Graham, quien está convencida de que son almas gemelas.

"Nunca antes he conocido a dos personas que sean más perfectas la una para la otra. Son absolutamente maravillosos. Todo el mundo les adora, y no puedo imaginarme a Ian con otra persona que no sea Nikki", aseguraba Kat a People.