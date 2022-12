Ian McKellen lamenta no haber podido enviar vídeos sexuales a sus amantes

Si en su juventud hubiesen existido las mismas tecnologías que hoy en día, el actor Ian McKellen (75) -famoso por dar vida al mago Gandalf en las películas de 'El señor de los anillos' y 'El hobbit'- no habría dudado en utilizarlas para mantener viva la llama de la pasión con sus amantes a base de conversaciones subidas de tono y vídeos sexuales.

"Estuve un año en Broadway y durante ese tiempo me comunicaba con mi novio, que estaba en Londres, por medio de cartas. Al volver no me sorprendí de que no quisiera vivir más conmigo. Pero si hubiéramos tenido internet, alguna conversación por medio de Skype o sexo telefónico, probablemente todo habría sido diferente", comentó divertido el actor -quien hizo pública su homosexualidad en 1988- a la revista Shortlist.

El extrovertido intérprete no duda en jactarse de ser todo un "experto en la posición del misionero" debido a la gran cantidad de escenas de sexo con mujeres que ha protagonizado, incluyendo una en la película 'Scandal' para la que necesitó que el director le dibujara un "esquema" que todavía conserva.

"Cuando hice 'Scandal', mi primera película después de salir del armario, mi personaje -John Profumo- era un heterosexual empedernido. Le dije a Edward Petherbridge: 'En mi primera escena con Joanna Whalley tenemos que hacer el amor'. Así que me dibujó un pequeño esquema, ¡y todavía lo tengo! Soy un experto en la posición del misionero", concluyó.