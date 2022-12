Hugh Jackman ya no le tiene miedo al cáncer

Al actor Hugh Jackman, que se ha sometido a tres intervenciones quirúrgicas en la nariz desde que le fue diagnosticado un carcinoma de células basales en 2013, no le preocupa tener que vivir el resto de sus días pendiente de su cáncer de piel.

"Escuchar la palabra 'cáncer' ya te produce un pequeño shock de por sí. Siendo australiano es algo muy común. Nunca me puse crema para el sol cuando era joven, así que era un candidato potencial para padecerlo. No da tanto miedo como pensé en un principio, siempre y cuando lo manejes como debes", explicó la estrella de Hollywood a la revista PEOPLE.

Hugh agradece enormemente el buen ejemplo que dan actrices como Nicole Kidman a la hora de tomar preocupaciones antes de exponerse al sol.

"Es un alivio ver que la idea de que para ser sexy y guapo hay que estar moreno ha desaparecido. La gente como Nicole Kidman ha hecho un gran trabajo. Se burlaban de ella cuando era pequeña porque se quedaba a la sombra. Nadie se ríe de ella ahora", aseguró.

Por su parte, Hugh ha aprendido la lección y ya no se separa de su crema solar. Además, si en un futuro necesita volver a estar moreno por exigencias de su profesión, recurrirá al autobronceador.

"Solía pensar que si no volvía con un poco de color no me había ido realmente de vacaciones. Ahora sé la verdad: es una estupidez. Si te pones moreno, vas a dañar tu piel de una forma u otra. Hace tiempo me pedían que me pusiera moreno antes de interpretar algunos papeles. Hoy en día recurro al autobronceador si hace falta", concluyó.