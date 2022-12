Hugh Jackman: 'Me gusta tratar la vida como si fuera un viaje'

A Hugh Jackman siempre le ha fascinado el "romance y la aventura" de visitar lugares nuevos y vivir diferentes experiencias, gusto que ahora disfruta junto a su mujer Deborra-Lee Furness y sus hijos Oscar (14) y Ava (9).

"Cuando era niño, uno de mis héroes era el capitán James Cook, que exploró los océanos. Y otra figura histórica que me fascinó fue Lawrence de Arabia. Siempre me ha gustado la idea de explorar el mundo y hacer grandes viajes. Para mí, la idea de viajar es una gran metáfora de disfrutar del romance y la aventura que implica visitar lugares exóticos. Nunca sabes qué cosas nuevas vas a descubrir y creo que a mi mujer y a mis hijos siempre les ha gustado la idea de hacer viajes exóticos conmigo", confesó el actor a la revista HELLO!

Sin embargo, Hugh también cree que hay cierta "aventura" en la vida cotidiana y le entusiasman las "oportunidades y posibilidades" que se abren frente a él.

"Cada viaje que hacemos, incluso viviendo en Nueva York, es una aventura en sí misma. Te ayuda a abrir la mente y creo que los niños realmente han apreciado eso. Me gusta tratar la vida como un viaje, pero también estoy convencido de que puedes sentirte libre y vivo incluso cuando estás trabajando duro en tu profesión y volviendo a casa todas las noches con tu familia. Creo que todos tenemos la capacidad de tratar nuestras vidas como algo lleno de oportunidades y posibilidades. Entonces es cuando realmente puedes sentirte libre y sentir la belleza de las cosas", concluyó el actor.