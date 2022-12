Hugh Jackman cae rendido ante la naturalidad de Jennifer Lawrence

Desde que saltara a la fama, la actriz Jennifer Lawrence ha recogido premios por su talento y elogios por su simpatía a partes iguales, siendo su compañero de reparto en la película 'X-Men: Días del Futuro Pasado', Hugh Jackman, el último en caer rendido ante la naturalidad de la joven estrella.

"Con ella no existen los dobles fondos. Lo que ves es lo que hay. He tenido el placer de conocerla y de trabajar con ella, y la imagen que transmite es su verdadero yo", declaró al portal de noticias E! News.

Más allá de la afinidad natural que siente por Jennifer, Hugh cree que el éxito que cosecha la intérprete es más que merecido debido a la pasión y la gran capacidad interpretativa que demuestra en cada uno de sus trabajos.

"No es que Jennifer sea únicamente una de las actrices más talentosas de su generación, sino que además también es una de las más auténticas. Tiene los pies en la tierra y no tiene el típico ego de las celebridades. Pero sobre todo, disfruta enormemente con lo que hace", añadió el actor.

De hecho, la buena opinión que Hugh tiene de ella llega hasta el punto de que el australiano ha querido que sus hijos Oscar (13) y Ava (8) -fruto de su envidiable matrimonio con Deborra-Lee Furness- se relacionen con Jennifer para que conozcan a quien, sin duda, considera un gran ejemplo para sus vástagos.

Siguiendo la discreción que caracteriza su vida privada, la familia Jackman, Jennifer y su novio Nicholas Hoult -quien también forma parte del elenco de la famosa franquicia de mutantes- disfrutaron de un día alejados de las cámaras en un parque de atracciones.

"Nos subimos en todas las montañas rusas y todas las atracciones sin necesidad de seguridad o de un séquito a nuestro alrededor. Jennifer es capaz de manejar su increíble fama e influencia como si no fuera gran cosa. Y además consigue ser una intérprete brillante. Me encantaría continuar en contacto con ella y con Nicholas porque son magníficos, he disfrutado tremendamente en su compañía", concluyó.