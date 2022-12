Hilary Swank ha rechazado varias películas por cuidar de su padre

La actriz Hilary Swank, conocida entre otras cosas por su papel en la aclamada cinta 'Million Dollar Baby', se está encargando de cuidar a su padre, quien recientemente fue sometido a una operación de trasplante de pulmón. Así, Stephen Swank se ha mudado a casa de su hija para facilitar los cuidados en su periodo de convalecencia, una tarea dura pero que Hilary hace con cariño y sin pesares, ya que sabe que de no hacerlo, acabaría "lamentándolo" en el futuro.

"Soy su única cuidadora ahora mismo. Es una gran cantidad de tiempo, pero en el tiempo total de vida es un abrir y cerrar de ojos. Ha habido oportunidades de trabajo que he dejado pasar, y cosas a las que he dicho: 'No puedo', pero en realidad para lo que estamos aquí es para nuestra familia. No hay nada que quiera más que estar con mi padre en este momento de necesidad. Y si no cuidara de él, creo que siempre miraría atrás y lamentaría esa oportunidad perdida de haber sido capaz de cuidar de él y de ayudarle en un momento tan extraordinario", confesó Hilary a The Huffington Post.

Publicidad

Pese a todo, la actriz ve el lado positivo de este momento y cree que es "casi terapéutico" poder recuperar el tiempo perdido con su padre, quien, debido a su trabajo de oficial de la Guardia Nacional Aérea de Oregon, no pasó demasiado tiempo junto a su familia durante la adolescencia de Hilary.

"Tenemos mucha relación. El vínculo que hemos creado en este tiempo podría compensar parte de ese tiempo que no tuvimos. No tuvimos ese tiempo de tú a tú. En realidad es casi terapéutico", concluyó la actriz.

Por Bang ShowBiz