Hilary Duff se sincera sobre su 'difícil' separación

La cantante Hilary Duff no ha tenido reparo alguno a la hora de volcar sus sentimientos más profundos en su nuevo trabajo discográfico, hasta el punto de que una de sus canciones hablará abiertamente sobre los dolorosos efectos de su reciente desengaño amoroso -la artista se separó de Mike Comrie a principios de año- y sobre el profundo amor que todavía siente por el padre de su hijo pese a la profunda decepción sentimental.

"Ahora mismo me encuentro en una situación muy difícil, ya que me separé de mi marido en enero y no tengo claro qué va a ser de nosotros en el futuro. Tenemos un hijo en común [el pequeño Luca] y eso nos va a mantener siempre unidos. Yo le sigo queriendo y creo que él también me quiere a mí, por eso he pensado que era conveniente escribir una canción sobre mi hijo y otra sobre las dificultades de nuestra relación, para resumir de la mejor manera nuestro tiempo juntos", confesó la artista al portal Billboard.com.

Aunque tratará de producir un disco equilibrado y en que confluyan de la misma forma temas optimistas con canciones más reflexivas, la cantante está convencida de que el resultado final de sus muchas horas en el estudio será un álbum mucho "más oscuro" que sus predecesores y, sobre todo, un ejemplo de lo mucho que ha madurado en esta etapa tan tumultuosa de su vida.

"Desde luego, mi nuevo disco va a ser mucho más oscuro que los anteriores, básicamente porque he atravesado todo tipo de situaciones complicadas en los últimos años. También he vivido momentos felices que me han cambiado la vida por completo, en general todo el disco tratará temas muy personales para mí", apuntó.