No hay nada peor que una celebrity tratando de imitar el estilo de otra, y en el caso de Hilary Duff, fallando además estrepitosamente. La cantante parece haber copiado el uso de las diademas que tanto gustan a Taylor Swift esta temporada, pero su gran error fue no emular también su impecable peinado. El flequillo alborotado de la exestrella juvenil, así como su cazadora y jersey oscuros, no conjuntaban en absoluto con un complemento tan primaveral.