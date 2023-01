Hilary Duff no piensa en volver a casarse

La actriz y cantante Hilary Duff no tiene planes para pasar de nuevo por el altar en un futuro inmediato después de solicitar el divorcio de su exmarido Mike Comrie -padre de su hijo Luca (3)- el pasado mes de febrero.

"No quiero decir que no vaya a volver a casarme nunca, pero no es algo importante para mí. No creo que necesite casarme otra vez para tener otro hijo. Si conociera a alguien que me importase lo suficiente y a quien yo le importara también, puede que entonces dijera que sí. Pero no es algo esencial", explicó la intérprete a la revista Redbook.

Por el momento Hilary no se siente sola en absoluto porque continúa manteniendo una relación muy estrecha con su exmarido, a quien todavía considera su familia.

"Nos preocupamos mucho el uno por el otro. Somos muy buenos amigos. Siempre seremos familia. No teníamos otra opción... Pero lo recuerdo todo con mucho cariño cuando miro hacia atrás. Tienes que comportarte como un adulto. Y ahora nos divertimos mucho y pasamos tiempo juntos. Los medios siempre dicen que vamos a reconciliarnos porque nos ven juntos a menudo. Resulta duro vivir tu vida de cara a la opinión pública. No es que yo sea una amargada en cuestiones amorosas. Simplemente estoy muy ocupada ahora mismo, sinceramente no tengo tiempo suficiente como para dedicarlo a construir una nueva relación", confesaba a Pride Source.