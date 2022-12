Hilaria Thomas se quita la ropa para presumir de embarazo

La timidez no es precisamente uno de los rasgos dominantes de la personalidad de Hilaria Thomas, mujer de Alec Baldwin, como ella misma ha dejado claro al atreverse a publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en ropa interior con la excusa de compartir con sus más de 75.000 seguidores el avance del embarazo del que será su segundo hijo junto al actor, padre ya de la pequeña Carmen (16 meses) junto a Hilaria y de Ireland (19) junto a su exmujer Kim Basinger.

"¡Cada vez se hace más grande!", escribió la instructora de yoga junto a la imagen, que no ha sido demasiado bien recibida por algunos de los usuarios de la red social, quienes la han calificado de poco adecuada. "Chica, eres la madre de alguien. Tápate ese c**o", reza uno de los comentarios.

Sin embargo, Hilaria no está dispuesta a permitir que ciertas críticas aisladas minen su propósito de compartir todas las rutinas de ejercicios y los trucos a los que está recurriendo para que esta segunda experiencia en la maternidad no haga estragos en su espectacular silueta, gracias en gran parte a la certeza de que su éxito en las redes sociales se debe a su trabajo duro y no a ser meramente la señora de Baldwin.

"Mucho antes de que me conocierais como la mujer de Alec Baldwin me dedicaba a dar 36 clases de yoga a la semana. Lo hacía en sesiones individuales o en grupo con precios especiales -incluso cuando el dinero me hubiese venido muy bien- para llegar al mayor número posible de personas. Quiero que sepas que estás a cargo de tu propia salud y que cualquier cosa es posible", aclaró contundentemente la mallorquina en una de las entradas de su perfil virtual.