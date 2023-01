Hijo de Usher quiere ser científico para curar la diabetes de su hermano mayor

El pequeño Naviyd Ely Raymond, el hijo de 6 años que el cantante Usher tiene con su exmujer Tameka Foster, quiere ser científico cuando crezca para descubrir una cura para la diabetes y ayudar así a su hermano mayor, Usher Raymond V (7), que padece esta enfermedad.

"Tengo dos hijos. Usher Raymond V -le llamamos Cinco- tiene diabetes tipo 1. Mi hijo menor sabe que me preocupo por Cinco y hace poco me dijo: '¡No te preocupes! Algún día voy a ser científico y encontraré una cura para mi hermano', reveló el artista a la sección Page Six del periódico New York Post.

A Usher Raymond le diagnosticaron diabetes el año pasado y, aunque los primeros meses fueron bastante difíciles para su familia, Usher -que se casó con su manager Grace Miguel tras seis años de relación el pasado mes de septiembre- ha optado por centrarse en entender la enfermedad y adaptarse a las nuevas circunstancias de su pequeño.

"Un niño que todos los días tiene que inyectarse [insulina con una jeringuilla], que tiene que ser cuidadoso con lo que come y que también tiene que cargar con el peso de una enfermedad, ese es el tipo de valentía que todos aspiramos a tener. Ha habido algunos momentos difíciles, pero después de lidiar con ellos en nuestro día a día entiendo mejor por lo que la gente tiene que pasar", añadió

Por: Bang Showbiz