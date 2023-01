Hijo de Mick Jagger se avergonzaba de su padre durante su adolescencia

Ni siquiera las estrellas del rock como Mick Jagger se libran de que sus hijos adolescentes se avergüencen de ellos, como es el caso de James Jagger (30), hijo del líder de los Rolling Stones y de la exmodelo Jerry Hall.

"Me siento increíblemente orgulloso de ser miembro de mi familia. Adoro a mi padre y me siento muy orgulloso de todo lo que ha conseguido, me siento orgulloso de ser su hijo. A veces desearías ser más anónimo, y cuando eres adolescente, puede ser embarazoso por momentos, pero ya lo he superado", explicó James a la revista OK!

Para James, uno de los inconvenientes de contar con el apellido Jagger ha sido siempre que nadie le tomara en serio.

"Cuando provienes de una familia con un apellido famoso, la prensa británica tiende a intentar derribarte. Quieren ver a un héroe de la clase trabajadora triunfar, a un chico hecho a sí mismo, no a alguien de una familia del mundo del entretenimiento", añadió.

James ha disfrutado trabajando codo con codo con su famoso padre en la producción de la banda sonora de la serie 'Vinyl', algo que no había tenido oportunidad de hacer antes.

"Sí, me ayudó [a componer la música]. Y nunca antes me había sentado al piano con él para tocar. Nunca pudimos disfrutar de eso durante nuestra infancia, él nunca mostró ese interés. Pero en realidad fue más como ponerse a charlar sobre los primeros años de la década de los 70. Él es una fuente muy valiosa de información".

