Hijo de Jude Law y Catherine Harding será una niña

Una tarta rosa y amarilla con unos patucos y una estrella decorada con el mensaje "Es una niña" en una imagen del baby shower de Catherine Harding ha dejado claro el sexo del bebé que espera la expareja de Jude Law (42).

La artista irlandesa, que se encuentra en el octavo mes de embarazo y que dará a luz al que será el quinto hijo del actor, aparece en una foto grupal de su fiesta subida a las redes sociales por una de las asistentes.

Catherine (23) también quiso publicar en Twitter una foto de algunas de sus amigas durante la celebración. "Adoro a estas chicas y al resto. Gracias por tan bonito fin de semana", escribió.

Jude -quien es padre de Rafferty (18), Rudy (12) e Iris (13) y padrastro de Finlay (24) con su exmujer Sadie Frost, y padre de Sophia (5) con la modelo Samantha Burke- admitió recientemente que está "feliz" por estar esperando un nuevo hijo.

"Se nota el paso del tiempo. He hecho 57 películas. Si echo la vista atrás no me puedo creer que sigo trabajando y manteniendo mi puesto. Pero soy un hombre feliz estos días. Cuatro hijos. Otro en camino. Mi hijo de 18 años en el mismo negocio. Mi hijo de 24 años, un talentoso músico de piano y guitarra; estudia música en la universidad. Son mi roca", contaba al New York Post.

El actor anunció a través de un comunicado emitido el pasado octubre que iba a ser padre por quinta vez, aunque confirmaba al mismo tiempo su ruptura con la madre del bebé.

"Puedo confirmar que Jude Law y Catherine Harding están esperando un hijo juntos que nacerá en primavera. Aunque ya no mantienen una relación, los dos están comprometidos en la crianza de su hijo. Consideran esto un asunto privado y no se hará ningún otro comentario al respecto. Pido que se respete la privacidad de todos los implicados y de sus familias", declaró en su momento un portavoz del actor.

