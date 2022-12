Hijo de 'Chespirito' desmiente a la 'Chilindrina'

De acuerdo al hijo del humorista, el proceso legal continúa y aún no se ha dado una sentencia definitiva. "No es un tema que nos guste hablar públicamente, preferimos hablar de cosas festivas, pero no ha habido ninguna notificación en ningún sentido, los abogados se están encargando… No hay ninguna resolución reciente en ningún sentido", aseguró Fernández.

Según él, por un descuido administrativo, De las Nieves registró a escondidas el personaje, "se sigue presentando como 'La Chilindrina' sin ningún problema, es una decisión que tomó ella hace muchos años".

Publicidad

Además afirmó que este tema cambia el estado anímico de Roberto Gómez Bolaños, pues cada vez que sale en una conversación, o existe una noticia al respecto, su reacción es de tristeza.

"Nosotros hemos guardado el caso desde hace varios años porque a mi papá el proceso le duele. Cada vez que surge este tema no se pone de muy buen humor, desde varios años que lo hemos dejado en paz", finalizó Gómez Fernández.

Contenido Relacionado

'La Chilindrina' gana pleito por su personaje.