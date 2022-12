Hija de Kurt Cobain ofrece su ayuda a Zelda Williams

Tras haber crecido con la ausencia de su padre Kurt Cobain, Frances Bean Cobain (20) no ha podido evitar mostrar públicamente su intención de acompañar a Zelda Williams en el duelo por la pérdida de su padre -el actor Robin Williams, quien se suicidaba el pasado lunes en su casa de Tiburón (California) a los 63 años- y ayudarla en la superación de la tragedia.

"Zelda, tienes un alma increíblemente bonita. Te quiero, aunque creo que ya lo sabes. Dónde y cuándo me necesites, allí estaré", reza el mensaje que Frances publicó en su perfil de Twitter.

Por su parte, Zelda (25) se ha pronunciado sobre el repentino fallecimiento de su padre y el duro trance personal al que ahora se enfrentará a través de un largo comunicado enviado a los medios.

"Aunque jamás llegaré a entender cómo siendo tan querido no pudo encontrar el amor en su propio corazón para quedarse, me siento un poco mejor sabiendo que, de alguna manera, compartimos nuestra pérdida y nuestro dolor con millones de personas. Es cierto que no ayuda a superar el dolor pero al menos un número incontable de personas saben la enorme carga que llevamos encima ahora, y muchos de ellos se ofrecen a hacerla más llevadera. Muchas gracias".

En otra parte de su comunicado, Zelda ha querido rememorar el último día que pasó junto a su padre, del que asegura que se tomaría con humor las críticas que algunas personas están dirigiendo a su figura.

"Mi familia siempre ha sido discreta a la hora de hablar del tiempo que pasamos juntos. Era nuestra manera de guardar para nosotros algo que solamente era nuestro, y que venía de un hombre que compartíamos con todo el mundo. Pero ahora esa parte también se ha ido, y me siento desnuda.

"El último día que pasé con él fue en su cumpleaños [el pasado 21 de julio], y estaré eternamente agradecida de que mis hermanos y yo pudiéramos pasar aquel día solos con él, compartiendo regalos y risas.

"Era cariñoso, incluso en sus momentos más oscuros... A todos aquellos a los que les llegó al corazón y que están enviándonos palabras de amor, sabed que una de sus cosas favoritas en el mundo era haceros reír. Y a todos aquellos que nos mandáis negatividad, que sepáis que esa pequeña parte gamberra que tenía está enviándoos una bandada de palomas a vuestra casa para que se caguen encima de vuestro coche. Justo después de que lo hayáis lavado. Después de todo, a él también le gustaba reírse...

"Papá era, es y siempre será una de las almas más cariñosas, generosas y dulces que yo haya conocido y aunque hay pocas cosas que ahora sé con certeza, sé que no solo mi mundo, sino todo el mundo será desde ahora un poquito más oscuro, con menos colores y con menos risas por su ausencia. Tendremos que trabajar el doble de duro para volver a llenarlo de nuevo", escribía Zelda.

