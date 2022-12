'Hermana' de Sofía Vergara siente envidia por su éxito y popularidad

Intentar labrarse una carrera a la sombra de una actriz tan famosa como Sofía Vergara no puede resultar sencillo, por lo que no deja de resultar comprensible que su "hermana" Sandra -quien en realidad es su prima carnal- no pueda ocultar su hastío cuando la interrogan a cerca de la estrella de su familia.

"No, no somos como Telma y Louise... Quiero decir, ella es 16 años mayor que yo. Pero bueno, sí, estamos unidas. Más o menos. Su madre es como mi madre, me crió desde que era un bebé, pero en realidad Sofía es mi prima carnal", declaró Sandra de manera cortante al programa 'Access Hollywood Live'.

Sin embargo, la actriz y presentadora quiso suavizar ligeramente sus bruscas palabras asegurando que la colombiana es un ejemplo a seguir para millones de mujeres.

"Verla triunfar ha sido toda una inspiración porque está donde está, a punto de conseguir una estrella [en el paseo de la fama]... Y siento que es una inspiración no solo para mí, sino para todas las mujeres latinas", añadió, para apostillar justo después: "Pero también creo en mí misma".

Los rumores sobre la supuesta tensión que existiría entre la famosísima Sofía y su menos conocida hermana siempre han perseguido a las dos mujeres, hasta el punto de que la actriz de la serie 'Modern Family' se vio obligada a emitir un comunicado público para aclarar la naturaleza de su parentesco con Sandra después de que esta posara ligera de ropa en una revista para adultos presentándose como la hermana de Sofía Vergara, a lo que Sandra respondió asegurando que su éxito era fruto únicamente de su propio esfuerzo.

"He conseguido todo por mí misma, pero ayuda que mi apellido sea conocido. El público quiere mucho a Sofía, así que estar relacionada con alguien tan querido es algo bueno", reconocía en una entrevista al periódico Huffington Post.

Bang Showbiz.