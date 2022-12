Hermana de Kim Kardashian es llamada 'racista' por trenzarse el cabello

El cantante Justin Bieber ha enviado un mensaje a todos aquellos que han acusado a su amiga Kylie Jenner de racismo después de que la joven actriz Amandla Stenberg (16) la criticara duramente en una de sus fotografías de Instagram por "apropiarse de características de la cultura negra" al hacerse trenzas en el pelo, algo que Justin encuentra "ridículo".

"Chicos, dejenla en paz. Todos estamos intentando descubrir quiénes somos y ella está teniendo que hacerlo mientras la analizan con lupa. Soy el primero que sabe cómo es eso. Decir que es racista porque quiere llevar trenzas es ridículo. Concentrémonos en lo importante y en lugar de pelearnos por algo tan estúpido vamos a hacer algo en favor de la igualdad, que no comienza por criticar a una niña de 17 años solo porque lleve trenzas", declaró Justin en un mensaje publicado junto a la polémica foto del nuevo peinado de Kylie.

Esta ha sido la respuesta de la estrella de la música al comentario de Amandla, en el que acusaba a Kylie de preocuparse más por los peinados que por "la brutalidad policial o el racismo".

"Te apropias de características de la cultura negra pero fallas a la hora de utilizar tu posición para ayudar a los afroamericanos dirigiendo la atención hacia la brutalidad policial o el racismo en lugar de hacia nuestros peinados", escribía la joven actriz -íntima amiga de Jaden Smith, hijo del actor Will Smith-, a lo que Kylie no tardó en responder: "Se enfadan si hago algo, se enfadan si no lo hago... Vete a pasar el rato con Jaden o algo así".

