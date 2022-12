Henry Cavill tuvo una 'embarazosa' erección durante el rodaje de 'Los Tudor'

El actor Henry Cavill ha confesado que durante el rodaje de su papel como Charles Brandon en la serie histórica 'Los Tudor' se sobreexcitó en una de las escenas más pasionales, muy a su pesar.

"Solo me ha pasado una vez, y fue muy embarazoso. Una chica tenía que ponerse encima de mí, tenía unos pechos espectaculares, y yo no había puesto mi... cosa en una posición fuera de peligro. Ella estaba básicamente frotándose contra mí y, bueno, se puso un poco dura", recordó el actor a la revista Men's Fitness.

Ante el incómodo desliz, Henry -que protagoniza junto a Ben Affleck el tan esperado filme 'Batman v. Superman: El amanecer de la justicia'- no paró de pedir disculpas a su compañera de reparto, repitiendo que el incidente era "inaceptable".

"Tuve que pedir disculpas repetidamente después. No es bueno que cuando se está en un ambiente profesional alguien se empalme, ¿no? No, no es aceptable", se lamentó el actor.

Además, Henry está convencido de que no hay nada de "sexy" en el rodaje de escenas de amor, por el contrario, las describe como algo "sumamente incómodo".

"Tú no piensas en escenas de sexo como mostrar el trasero a la nación. En realidad es sumamente incómodo estar desnudo en una habitación llena de gente. Lo último que es, es sexy. La cosa física es muy incómoda. Lo único que estás haciendo es golpear tus pelot*s contra alguien".