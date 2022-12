Helen Mirren quiere trabajar con Quentin Tarantino

La oscarizada Helen Mirren puede presumir de haber acumulado un sinfín de galardones interpretativos en su larga carrera profesional y, sobre todo, de seguir siendo una de las actrices más cotizadas de las artes escénicas a sus 68 años de edad, pero si la reputada intérprete todavía tiene algún sueño de futuro que cumplir con semejante historial a sus espaldas, ese es el de trabajar con el también multipremiado Quentin Tarantino.

"Todavía tengo muchos objetivos que alcanzar en los años que me quedan en este negocio. Hay directores, actores y productores con los que no he tenido la suerte de trabajar y estoy dispuesta a hacerlo cuanto antes. Entre los actores que más admiro y con los que todavía no he podido compartir pantalla se encuentra principalmente Maggie Smith, que es una bestia de la interpretación. Martin Scorsese y Quentin Tarantino serían mis primeras elecciones en lo que a cineastas se refiere", aseguró la artista británica a la revista Glamour, antes de revelar que también fantasea con la posibilidad de interpretar algún día a Catalina la Grande.

Publicidad

"Fue la única mandataria rusa que logró superar las dificultades que tenían las mujeres de la época, y que acabó acumulando tanto poder y respeto como cualquier rey varón. Me encantaría explorar su vida más a fondo", añadió.

El hecho de ser una de las principales figuras tanto en el universo teatral del West End (Londres) como en la meca del cine que representa Los Ángeles hace que Helen Mirren divida la mayor parte de su tiempo entre las dos ciudades, una doble vida que le encanta porque le da la oportunidad de absorber lo mejor que las dos metrópolis le pueden ofrecer.

"Los Ángeles es una ciudad fantástica porque la meteorología es muy agradable y la gente es extremadamente amable. Pero también echo mucho de menos Londres cuando estoy aquí, su arquitectura, su historia e incluso los días de lluvia en los que puedes pasear tranquilamente con un paraguas. Sí, es verdad que me encanta la grisácea Londres", apuntó en la misma conversación.