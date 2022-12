Tras haber traido cuatro hijos al mundo, Heidi Klum sigue teniendo una envidiable figura a la que no duda en sacarle partido siempre que la ocasión lo permite. Y aunque seguir la reprobable moda de las uñas puntiagudas no haya sido su mejor elección, la modelo alemana acertó de lleno al escoger un veraniego vestido blanco para acudir a la premiere de la nueva temporada de 'America's Got Talent' en Nueva York.