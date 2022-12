Heather Mills: 'La gente ya no recuerda quién es Paul McCartney'

La exmodelo Heather Mills ha lanzado varios dardos envenenados a su exmarido Paul McCartney asegurando que ya nadie está interesado en él y que su colaboración con Rihanna y Kanye West en la canción 'FourFiveSeconds' la ha tenido que hacer para que la gente "recordara quién era".

Tras declarar lo "aburrido" que le resulta hablar de Paul -del que se divorció en 2006 después de cuatro años de matrimonio- Heather fue presionada a decir algo porque "la gente estaba interesada", a lo que ella respondió: "No lo están [interesados]. Esa es la cosa. Si voy por la calle todos los que se me acercan son niños. Y la mitad ni sabe quién es él [Paul]. Por eso es por lo que tiene que hacer canciones con Rihanna y Kanye West, para que la gente recuerde quién es. Muchas veces la gente me dice: 'Oh Dios mío, tú eres una esquiadora' o 'Tú ayudas a los animales'. Soy propietaria de la mayor empresa vegana del mundo, y la mayor parte del dinero que ahorro va a ayudar a los animales, a niños discapacitados, al medio ambiente, cosas que están cambiando el mundo", declaró Heather durante su paso por el programa irlandés 'Late, Late Show'.

A pesar de que su exmarido es uno de los artistas más famosos del mundo, la activista define a Paul -con quien tuvo a su hija Beatrice (11)- como un tipo normal que escribió "unas cuantas buenas canciones".

"Simplemente es una persona de la que me enamoré, para mí era un tipo normal que dio la casualidad de que había escrito unas cuantas buenas canciones en los años 60 y 70. Solo fue alguien del que me enamoré, como cualquier otra persona con su pareja. Te enamoras, te casas, y a veces te despiertas y dices: 'Esto es un error' y pasas página. Hay una masa inmensa de gente divorciada. Yo me divorcié de alguien que amé una vez y fui acosada por ello. Si alguien pudiera ponerse en mi posición, ¿cómo te sentirías si todo el mundo te estuviera diciendo constantemente, '¿Qué pasó con ese viejo lastre que llevabas?'. Es muy aburrido", añadió.

Por: Bang Showbiz

