Heather Locklear muestra su apoyo a Charlie Sheen

La actriz Heather Locklear ha querido mostrar públicamente su apoyo a Charlie Sheen tras revelar esta mañana en el programa 'Today' que es portador del virus del VIH.

"Me duele el corazón. Oraciones por Charlie y su familia", escribió Heather en Instagram junto a una foto de ambos.

Charlie ha revelado este martes que sus exmujeres Denise Richards y Brooke Mueller estaban al corriente de su enfermedad -que le fue diagnosticada hace cuatro años- desde hace tiempo, pero que solo recientemente se lo ha dicho a su hija Cassandra (30), fruto de su relación con Paula Profit.

"Se lo dije a mi hija Cassandra la otra noche y me sentí mal porque le afectó mucho, pero se ha recuperado. Es dura como su padre. Le dije: 'Siento mucho no habértelo dicho antes, pero me parecía que no podías hacer nada por mí y no quería que tuvieras esa carga y ese estrés'", contó Charlie, quien también es padre de Sam (11) y Lola (9) junto a Denise y los gemelos Bob y Max (6) con Brooke.

También explicó que ha pagado millones a chantajistas que le amenazaban con revelar su enfermedad, pero que ahora con su decisión de hacerlo público se sentía liberado.

"Estamos hablando de extorsiones. He pagado a gente, no a demasiadas personas, pero sí a las suficientes como para preocuparme por el futuro... No quiero equivocarme al decir un número, pero a la suficiente como para llegar a los millones. Y de lo que la gente no se da cuenta es que ese es dinero que le quitan a mis hijos, no solo a mí. Tengo cinco hijos y una nieta. Hoy me libero de esta prisión. Soy un superviviente", afirmó en 'Today'.