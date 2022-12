"He firmado un contrato": Miss Universo explica su decisión de no renunciar a su corona

La colombiana Paulina Vega ha decidido no renunciar a su corona del certamen de belleza Miss Universo a pesar de que encuentra los comentarios sobre los emigrantes mexicanos de su creador Donald Trump extremadamente ofensivos, pero insiste en que no por ello es una "hipócrita", tal y como aseguraba el empresario hace unos días en sus redes sociales.

"No entiendo por qué me llama hipócrita por el hecho de no renunciar a mi corona. El hecho de que no renuncie a ella no quiere decir que no mantenga mi posición. Es un tema muy delicado, a algunas personas se les olvida que yo firmé un contrato... Que Donald Trump tenga un porcentaje de Miss Universo no significa que él esté en el día a día. Yo al señor Trump le he visto dos o tres veces en estos meses de reinado", declaró la reina de la belleza en una entrevista a la emisora colombiana La W.

A pesar de las críticas que le ha dirigido Trump, la joven se siente muy tranquila porque sabe que cuenta con el apoyo del público durante su reinado.

"Lo importante es que todos los latinos están de mi lado y entienden mi situación", apuntó.

Además, Paulina también quiere dejar muy claro que ni ella ni el certamen de belleza se identifican con la ideología del empresario estadounidense.

"Es una situación complicada, pero tenemos que comprender que Trump es una persona polémica. Voy a seguir adelante y me niego a permitir que sus comentarios me afecten. La organización de Miss Universo y yo somos mucho más que lo que ese hombre dice en Twitter", aseguraba Paulina a la revista Latina.

Por Bang ShowBiz