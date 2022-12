Harvey Weinstein: 'Cressida Bonas, exnovia de Enrique de Inglaterra, será una gran estrella de Hollywood'

El legendario productor de Hollywood Harvey Weinstein está convencido de que Cressida Bonas, exnovia del príncipe Enrique de Inglaterra, se convertirá en una gran estrella de la industria cinematográfica tras haber trabajado con ella en la película 'Tulip Fever', una cinta de The Weinstein Company, ambientada en el siglo XVII.

"Cressida está genial en 'Tulip Fever' y la gente verá qué buena actriz es, y qué guapa. Será el primero de muchos otros papeles. Estoy seguro. Ella además no tiene interés en ser una celebridad sino en ser actriz. Es muy trabajadora y no usa su imagen pública como ventaja", afirmó Weinstein al periódico The Sun.

Publicidad

En el filme, Cressida interpreta a una señorita de la alta sociedad y comparte pantalla con otros grandes nombre de Hollywood, como Judi Dench o Christoph Waltz. Y con jóvenes tan famosas y en boga como ella, como Cara Delevingne.

"No la contraté por su relación con el príncipe Enrique, la contraté porque hizo una audición perfecta. Trabajaré con ella de nuevo y seguro que mucha otra gente también lo hará. Cuando la película salga, se verá", concluyó.