Harry Styles se relaja haciendo punto

La gira mundial 'Where We Are Tour' en la que se han embarcado los cinco integrantes de One Direction no ha dejado de brindarles éxitos y alegrías, aunque el exigente ritmo laboral en el que se han visto sumidos ha obligado a algunos de ellos a aprender nuevas formas de desconectar del trabajo. Ese es concretamente el caso de Harry Styles, quien ha aprendido a hacer punto y a tejer como un profesional para aislarse del mundo durante sus breves momentos de descanso y, además, para renovar su variado fondo de armario.

"Harry se ha convertido en un experto a la hora de tejer y coser, es una afición que le ayuda a tranquilizarse antes de los conciertos y con la que se puede evadir unos minutos del estrés que conlleva estar de gira. Ya ha tejido varias prendas de las que está muy orgulloso, y no sería extraño que las luciera en alguno de sus próximos recitales", reveló una fuente al diario británico Daily Star.

Sus compañeros de grupo han recibido el nuevo hábito de Harry con bastante entusiasmo, teniendo en cuenta que el ídolo juvenil les ha prometido a todos una colección de jerseys navideños y muy cómodos de cara al próximo período festivo, siempre que sus labores textiles sigan aportándole paz interior y no se conviertan en otra de sus agobiantes obligaciones.

"A Harry le enseñaron a hacer punto cuando era pequeño, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha empeñado en perfeccionar su técnica. En ocasiones dice que le sirve para mantener la calma cuando los fans se congregan a las puertas del hotel y no paran de gritar. Al principio Niall, Liam, Louis y Zayn se lo tomaban medio a broma, pero parecen haber cambiado de actitud al respecto cuando Harry les ha prometido varios regalos para la próxima Navidad, en forma de agradables jerseys", apuntó el mismo confidente.