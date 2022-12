Harry Styles quiere alejarse del foco de las Kardashian

Aunque el carismático vocalista de One Direction podría haber iniciado un tórrido romance con la joven modelo Kendall Jenner, la pequeña del famoso clan de los Kardashian, Harry Styles no quiere convertirse de la noche a la mañana en una figura televisiva cuya vida privada esté expuesta las 24 horas del día, por lo que ha dejado muy claro al equipo de 'Keeping Up With The Kardashians' -el programa de telerrealidad de la famosa familia- que no quiere aparecer en ninguno de los episodios del espectáculo televisivo.

"Pase lo que pase entre Harry y Kendall, esta relación no puede ser presentada en el programa bajo ningún concepto y ni siquiera el nombre de Harry puede ser mencionado en televisión. La amistad que existe entre ellos no puede salir del ámbito de lo privado, ya que en el caso contrario Harry se vería sometido a una presión mediática insoportable", reveló una fuente de su equipo al diario The Sun.

Se desconoce si la íntima cena que protagonizaron Harry y Kendall este miércoles en un restaurante de Los Ángeles ha dado pie a una relación más estrecha entre ellos, pero está claro que los representantes del ídolo británico ya han puesto en marcha un plan de contención en el caso de que el guapo cantante incluya el nombre de Kendall en su amplio currículum amoroso. En esta ocasión, los publicistas de Harry querrían evitar un acoso mediático similar al que vivió el año pasado durante su turbulento romance con Taylor Swift.

"Harry está mucho mejor asesorado ahora sobre las implicaciones de una relación de perfil alto en su imagen pública y en su vida cotidiana, por lo que quiere evitar a toda costa que su amistad con Kendall se convierta en un tema de debate recurrente para la opinión pública. El ejemplo de su noviazgo con Taylor Swift es el mejor indicativo de que debe ser así [la expareja era un imán para los reporteros cuando paseaban de la mano]", indicó el mismo informante.

De la misma forma, Harry estaría convencido de que cada pareja que hace acto de presencia en el formato 'Keeping Up With The Kardashians' acaba tocada por la mala fortuna, por lo que su rechazo a aparecer en el programa podría estar relacionada también con el dramático destino del matrimonio que vivieron -en directo y durante solo tres meses- la popular Kim Kardashian y su ya exmarido Kris Humphries.

Por: Bang Showbiz