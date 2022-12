Harry Styles podría ser el siguiente en abandonar One Direction

El director del documental de la banda británica One Direction, 'One Direction: This Is Us', Morgan Spurlock, cree que el cuarteto permanecerá como grupo "durante algún tiempo" aunque el siguiente en seguir los pasos de Zayn Malik será Harry Styles.

"Obviamente ya lo han hecho. Creo que seguirán juntos durante algún tiempo, una temporada, hasta que en algún momento Harry abandone, él será el siguiente. También creo que Niall, Louis y Liam, serán los próximos Bell Biv DeVoe, un grupo de los 90 formado por tres componentes de New Edition", explicó el director a TMZ al ser preguntado sobre el futuro como cuarteto de One Direction.

Morgan también cree que Zayn, que abandonó el grupo argumentando que quería tener una vida "normal" aunque podría estar preparando su carrera en solitario , era el componente "con más talento" de One Direction, y por eso hizo bien en dejar la banda el primero.

"Creo que los chicos juntos son fantásticos, tienen algo especial, pero no puedes culpar a Zayn por querer abandonar, la gente tiene que tomar sus propias decisiones en la vida. Creo que Zayn es probablemente el chico con más talento del grupo, es un cantante increíble, todos ellos los son pero si quiere dejar el grupo y seguir con su carrera en solitario en medio del éxito y la fama que ya tiene, no puedes culpar a alguien por hacer eso", añadió.

Fuente: Bang Showbiz