Harry Styles guiará los pasos musicales de Meghan Trainor

Desde que Harry Styles y la cantante Meghan Trainor se conocieran recientemente en un concierto que One Direction ofreció a sus fans durante el tramo estadounidense de su gira 'Where We Are', ambos artistas se han hecho tan amigos que el popular cantante de la boy band británica está planeando impulsar la carrera de Meghan dándole su opinión sobre los próximos temas que componga.

"Tienen un sentido del humor muy parecido y Harry está deseando ofrecerle sus consejos sobre música. Tiene muy buen oído y ella también está deseando poder escuchar lo que Harry tiene que decirle. Tienen muy buena química y se llevan muy bien", señaló una fuente al diario Daily Mirror.

Publicidad

A pesar de que Harry y Meghan se han convertido en buenos amigos, a la cantante aún le resulta emocionante haber entablado amistad con uno de sus ídolos.

"Conocí a Harry y ahora somos muy buenos amigos. Empezamos a enviarnos mensajes unos minutos después de conocernos y aún me pongo nerviosa cuando lo pienso", señalaba Meghan recientemente al programa de televisión 'USA Today'.

Aunque Meghan no es la primera artista a la que Harry Styles ofrece su ayuda, ya que el cantante colaboró con Ariana Grande en la creación de su tema 'A Little Bit Of Your Heart' y pasó una entretenida tarde trabajando junto a la banda irlandesa Kodaline.

"Escribimos algunas canciones de amor muy buenas. Tiene una voz muy fuerte. Nos encantaría lanzar una canción con Harry. Compusimos y nos divertimos mucho. No importa si finalmente se publica o no", señalaba el líder de la banda, Steve Garrigan al diario Daily Mirror.