'Harry Styles es una estrella, él será el que triunfe tras dejar One Direction'

Una de las personas que más al tanto ha estado de la carrera de One Direction es Louis Walsh, uno de los miembros del jurado de 'Factor X' en el año 2010, cuando One Direction quedó tercero en el programa musical después de que los responsables del concurso decidieran juntar a cinco chicos que no habían conseguido pasar la criba como cantantes solistas. Pues es ahora precisamente Walsh el que se aventura a prever que Harry Styles triunfará en el cine cuando One Direction se desintegre como banda, y que será el componente que más éxito tenga con su carrera en solitario.

"Harry es una estrella. Será una estrella mundial y hará cine. Tiene la ambición, el talento y el empuje. Sabe cómo manejar cada situación y es amable con todo el mundo. Solo he escuchado buenas cosas de él. A Niall Horan le irá bien pero Harry es la estrella", afirmó el mánager musical al Mirror.

Zayn Malik fue el primer componente en dejar el grupo británico -formado también por Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne-, y ya habría comenzado a trabajar en su carrera como solista junto al productor Naughty Boy, pese a que argumentó que dejaba el quinteto para vivir una vida "normal de un chico de 22 años".

Quizá la certeza de que Harry es el miembro más popular llevó a Zayn a precipitar su salida para ganar notoriedad, al menos Walsh está convencido de que los chicos saben que Harry tiene mucho más a su favor que ellos.

"Tienen que saberlo. Todo gira en torno a Harry. Si fueran los Rolling Stones él sería Mick Jagger. Él es la estrella, él es el centro de atención. Pero todos tienen su rol y sus seguidores", concluyó.