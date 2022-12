Harry Styles de One Direction cambia de tatuador

El arrepentimiento público mostrado por Harry Styles en relación a algunos de sus tatuajes puede haber sido la razón por la que el conocido cantante decidió no volver a ponerse en las manos del tatuador Freddy Negrete y acudir a otro centro de grabados endodérmicos para tatuarse su nuevo dibujo, una rosa, en su brazo izquierdo.

"Harry siempre ha dicho que volvería a mi estudio. Fui yo quien le hizo su primer tatuaje y después le he hecho muchos más. El año pasado le tatué el más grande de todos cuando vino con Taylor Swift [exnovia del artista] y, sinceramente, no sé por qué ha decidido acudir a otro sitio. Yo no le he tatuado la rosa y tampoco sé quién ha sido", declaró visiblemente disgustado Freddy Negrete al diario Daily Star.

A pesar de la determinación que siempre ha mostrado Harry por acudir al centro que el tatuador posee en Hollywood, su decisión de haber escogido otro salón de tatuajes puede ser definitiva y parece poco probable que vuelva a contar con el trabajo de Negrete, sobre todo después de reconocer abiertamente su remordimiento por varios de los tatuajes realizados por el reputado tatuador --quien ha trabajado también para otras estrellas, como el exfutbolista David Beckham.

"Me arrepiento de este [tatuaje] en la muñeca, de este otro también... ¡Son una mier**!", declaró el intérprete a la revista We Love Pop a principios del pasado mes.

Por: Bang Showbiz