Harry Styles conoció a su actual pareja a través de su exnovia

El componente de la banda británica One Direction Harry Styles habría iniciado un romance en las últimas semanas con la actriz y guionista Erin Foster, a quien se le ha relacionado anteriormente con el actor Ryan Gosling y la DJ Samantha Ronson, después de que ambos de conocieran a través de la estrella televisiva Kimberly Stewart, con quien el ídolo juvenil mantuvo un breve idilio el año pasado.

"Erin y Harry se conocieron a través de Kimberly Stewart hace más de un año, y desde entonces se han mantenido en contacto. El padre de Erin, David, es un productor muy prestigioso y también buen amigo del padre de Kimberly, Ro. Cuando Harry salió brevemente con Kimberly el año pasado, se quedó en varias ocasiones en la mansión familiar de los Stewart y tuvo mucho contacto con David. La primera vez que conoció a Erin fue en una fiesta de cumpleaños de Penny Lancaster el año pasado y desde entonces han estado pasando tiempo juntos en Los Ángeles. Después de visitar un campo de calabazas fueron a cenar juntos. No es nada serio todavía, pero se divierten mucho juntos", aseguró una fuente a la revista Grazia.

Harry ha mantenido relaciones sentimentales anteriormente con algunas de las jóvenes más famosas de la industria del espectáculo, una larga lista de nombres entre los que figuran el de Caroline Flack, Taylor Swift, Kendall Jenner, y más recientemente, el de la cantante Katy Perry, quien habría caído rendida ante sus encantos tras compartir una única velada juntos.

"Se gustan mucho. Katy y DJ Diplo mantienen una relación casual, pero ella está encaprichada con Harry, a quien no deja de llamar cuando menos se lo espera. Él admira mucho a Katy y le encanta que no sea la típica veinteañera", declaraba recientemente una fuente a la revista Look.