Harrison Ford padece amnesia retrógrada tras su accidente de avioneta

El actor Harrison Ford no es capaz de recordar el accidente de avioneta que sufrió el pasado mes de marzo, cuando se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el campo de golf Penmar, en California, porque padece amnesia retrógrada, una pérdida de memoria que se caracteriza por la incapacidad para recordar los eventos ocurridos antes de la lesión cerebral que causó la amnesia.

"Recuerdo algo, no todo, pero sí recuerdo algunas cosas. Me acuerdo de cuando se paró el motor, esa parte la recuerdo claramente. Y recuerdo hablar con la torre de control, y lo que ellos me sugirieron. Su consejo fue que tomara la ruta normal de regreso para aterrizar, pero yo sabía que no tenía tiempo para eso, así que les dije que no. Y eso es lo último que recuerdo hasta cinco días después del accidente", explicó el intérprete a su paso por el programa 'Jimmy Kimmel Live', donde apareció vestido con un disfraz de perrito caliente para celebrar Halloween.

Harrison -que tiene su licencia de piloto desde hace 19 años y ya sufrió un accidente similar mientras pilotaba un helicóptero en California en 1999- pasó cinco meses ingresado en el hospital con la pelvis y un tobillo roto, además de con una contusión cerebral, pero consiguió recuperarse lo suficientemente rápido como para regresar al set de rodaje de la película 'La guerra de las galaxias: El despertar de la Fuerza' en mayo. El actor no quiso dar muchos detalles sobre la cinta durante la entrevista para que el argumento sea una sorpresa.

"¿Qué podría decir? Quiero que el público lo descubra por sí mismo, no quiero que escuchen nada antes de tiempo", añadió.

Por: Bang Showbiz