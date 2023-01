Harrison Ford aprende a enviar mensajes de texto

Aunque el actor Harrison Ford se encuentre en estos momentos en Australia promocionando 'Star Wars: El despertar de la Fuerza' se mantiene en contacto constante con su mujer Calista Flockhart. Así lo contó ella misma a Jimmy Kimmel, cuando le preguntó si el veterano intérprete estaba en "StarWarsLand".

"Lo está. Actualmente está en Australia. Hablamos todo el rato. Está aprendiendo a mandar mensajes de texto. Va mejorando", aseguró la actriz.

Pero no parece que Harrison vaya a utilizar emoticonos o símbolos en sus mensajes. "No. Él dice: '¿De dónde sacaste ese dibujo?'. Es realmente malo".

Pero si el intérprete no es muy hábil con la tecnología, Calista no lo es tampoco con los pormenores de la franquicia de 'Star Wars', de hecho se quedó algo confundida cuando el año pasado le dijeron que su marido se había roto la pierna en el Halcón Milenario.

"Un productor me llamó y me dijo: 'Hola Calista, tengo malas noticias. Harrison se ha herido en un accidente. Estaba parado en el Halcón Milenario y la puerta se cayó'. Y yo pensé que estaba en una aerolínea comercial y que la puerta se había caído y que él había salido volando del avión. Y llamé a un amigo mío y le dije: '¿Qué diablos es el Halcón Milenario? ¡Nunca he escuchado esa línea aérea!'".

Calista no había visto nunca antes la serie de películas de 'Star Wars', aunque ya no sea así.

"Ahora sí las he visto. Cuando era joven vivíamos en un pueblo muy pequeño. No había cine", confesó la actriz.