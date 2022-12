¿Han vetado a Paulina Rubio en 'La Voz Kids'?

La agenda profesional de Paulina podría quedar súbitamente vacía a su vuelta de sus idílicas vacaciones en aguas mediterráneas junto a su hijo Andrea Nicolás y su pareja Gerardo Bazúa, teniendo en cuenta que su participación en el programa mexicano 'La Voz Kids' se habría cancelado debido a los celos de la cantante Lucero.

Aunque el papel de la chica dorada en la nueva edición del concurso ya había sido confirmado por los portavoces de Telemundo, Lucero no habría querido arriesgarse a competir con Paulina por convertirse en la "estrella" de la cadena, según informa la revista Nueva.

"Lucero ha exigido que no le renueven el contrato para la segunda temporada de 'La Voz Kids' pese a que ya se había anunciado su participación", aseguró una fuente a la publicación mexicana.

Parece ser que el veto impuesto por Lucero respondería más a una serie de intereses profesionales que a una rivalidad personal entre las dos artistas, ya que la estrella televisiva no estaría dispuesta a que Paulina eclipsara con su papel de coach en 'La Voz Kids' el inminente estreno del programa de telerrealidad que protagonizará Lucero.

"Les dijo que quiere ser la máxima estrella de la televisión, sin importarle a quién tenga que pisar o dejar sin trabajo. No fue nada personal, Lucero ha pensado únicamente en sus propios intereses, y sintió que Pau le robaría el protagonismo", añadió el mismo informante.

Sin duda, de confirmarse la noticia, Paulina lamentará profundamente perder la oportunidad de ejercer de mentora de jóvenes nuevos talentos, al no poder ayudar a los concursantes a dar rienda suelta a su creatividad con las mismas exitosas técnicas que utiliza con su hijo Andrea Nicolás.

"Me encanta ver que Nico [Andrea Nicolás] y yo tenemos aficiones comunes y que ha heredado algunas de mis pasiones. A los dos nos gusta mucho pintar y tenemos las paredes de la casa como si fueran pizarras en las que se puede dibujar de todo. También disfruto mucho saliendo de paseo con él, cocinar juntos y dejarle que le pegue al tambor tan fuerte como quiera. Siempre dejo que él sea el primero en escuchar mis canciones para que me diga si le gustan o no", confesaba recientemente Paulina al diario El Universal.