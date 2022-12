¿Hamburguesas será repartidas en la boda de Kim Kardashian y Kanye West?

La cadena de restaurantes de comida rápida Burger King ha negado las informaciones que aseguraban que el rapero Kanye West había comprado 10 locales de la popular hamburguesería para su prometida, Kim Kardashian. Pero al tiempo que desmentía esto, se ofrecía para organizar el catering de la exclusiva boda que la pareja protagonizará próximamente.



"La corporación Burger King está al corriente de la noticia relacionada con Kanye West y Kim Kardashian. No tenemos constancia de ninguna compra realizada por el Sr. West o la Srta. Kardashian , pero sí que estamos disponibles para ocuparnos del catering de la ceremonia", declaró un portavoz de la compañía al portal NME.com.



El cantante y la televisiva estrella sellarán su unión el próximo mes de mayo en París rodeados de su familia y amigos, durante una ceremonia a la que acudirá la editora de Vogue Anna Wintour, la presentadora Oprah Winfrey o la cantante Beyoncé y su marido, Jay Z, entre otras celebridades.



Durante las últimas semanas, en el círculo íntimo de la pareja se creía que Kanye había comprado diez restaurantes de la cadena de comida rápida para ayudar a Kim a convertirse en una mujer de negocios, con la intención de alejarla del programa 'Keeping Up With the Kardashians'.



"Como siempre, Kanye está pensando a lo grande en lo que respecta al regalo de Kim. Ella ya tiene todas las joyas que pueda desear, así que va a apostar por algo más práctico, invirtiendo en un negocio para ella. Sabe que el mercado de la comida rápida es lucrativo y fiable, además, Burger King es una cadena internacional, por lo que es perfecto para Kim. Kanye quiere comprarle diez restaurantes en Reino Unido, Italia y Francia, para que sea una verdadera mujer de negocios cosmopolita", explicó una fuente al periódico Daily Star.