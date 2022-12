Los vestidos ajustados de largo a la rodilla son los mejores amigos de la impresionante figura que luce Halle Berry a sus 47 años. Lo que sí que no se puede permitir ya la actriz son diseños más atrevidos, como el que eligió para acudir al programa 'The Late Show with David Letterman', que por muy bien que le sienten no dejan de resultar demasiado osados para su edad.